Лобов Андрей Николаевич
Общая информация
Родился 15 мая 1971 года в п. Актюбинский, Азнакаевского района, ТАССР.
Образование:
1994 год — Казанский государственный технологический университет.
Трудовая деятельность:
В 1991-1997 гг.- инженер — механик ТОО «Формула» г. Казань.
В 1997 — 1998 гг. — менеджер ОАО «РОСНО». Г. Казань.
В 1998 — 2005 гг. — руководитель аппарата Администрации Советского района г.Казани.
В 2005 — 30.11.2005 гг. — первый заместитель главы Администрации Авиастроительного района г.Казани.
С 12.01.2006 по 07.04.2011 гг. — начальник Управления делами аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани.
С 08.04.2011 года — глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 14
- Телефон: (843) 264-30-96
- Email: vah-pri.adm@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018