Алибаев Тимур Лазович
Общая информация
Родился 12 Марта 1966 в д.Ургуново Учалинского района Башкирской АССР
Образование:
1990 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «историк» ).
В 1991 — 1993 гг. — заместитель председателя профкома студентов КГУ.
В 1993 — 1994 гг. — ассистент кафедры экономики КГУ.
В 1994 — 1995 гг. — коммерческий директор ПКФ «Реноме».
В 1995 — 1998 гг. — заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи администрации г. Казани.
В 1998 — 2000 гг. — главный референт отдела по связям с общественностью и межнациональным отношениям Аппарата Президента РТ.
В 2000 — 2006 гг. — первый заместитель главы администрации Кировского района г. Казани.
В 2006 — 2007 гг. — заместитель генерального директора по управлению персоналом «Казанского государственного казенного порохового завода».
В 2007 — 2010 гг. — глава администрации Ново-Савиновского района г. Казани.
С декабря 2010 г. — глава МУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета Муниципального образования г. Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 32
- Телефон: (843) 519-34-00
- Email: avia.novsav@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018