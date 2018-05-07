Алибаев Тимур Лазович

Общая информация

Родился 12 Марта 1966 в д.Ургуново Учалинского района Башкирской АССР

Образование:



1990 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «историк» ).



В 1991 — 1993 гг. — заместитель председателя профкома студентов КГУ.

В 1993 — 1994 гг. — ассистент кафедры экономики КГУ.

В 1994 — 1995 гг. — коммерческий директор ПКФ «Реноме».

В 1995 — 1998 гг. — заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи администрации г. Казани.

В 1998 — 2000 гг. — главный референт отдела по связям с общественностью и межнациональным отношениям Аппарата Президента РТ.

В 2000 — 2006 гг. — первый заместитель главы администрации Кировского района г. Казани.

В 2006 — 2007 гг. — заместитель генерального директора по управлению персоналом «Казанского государственного казенного порохового завода».

В 2007 — 2010 гг. — глава администрации Ново-Савиновского района г. Казани.

С декабря 2010 г. — глава МУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета Муниципального образования г. Казани».

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