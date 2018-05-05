Список персон

Бурганов Радий Фаритович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 4 августа 1969 года в г. Киселевск, Кемеровской области.

Образование:

1996 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «технология переработки пластических масс и эластомеров» )

2002 год — Казанский государственный университет.

Трудовая деятельность:

1990 — 1992 гг. — инженер-конструктор, мастер смены ПАО «Нижнекамскшина».
1992 — 1993 гг. — начальник смены ПАО «Нижнекамскшина».
1993 — 1994 гг. — заместитель начальника цеха ПАО «Нижнекамскшина».
1994 — 1996 гг. — заместитель начальника по производству производства вулканизации легковых шин ОАО «Нижнекамскшина».
1996 — 2005 гг. — начальник производства вулканизации легковых шин ОАО «Нижнекамскшина».
2005 — 2009 гг. — начальник отдела развития шинного и нефтехимических производств ООО «УК „Татнефть-Нефтехим“.
2010 — 2011 гг. — начальник управления развития производств ООО „УК “Татнефть-Нефтехим».
2011 — 2012 гг. — директор Завода массовых шин ОАО «Нижнекамскшина».

С 2012 г. — исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: Нижнекамск, Промзона, 10,
  • Телефон: (8555) 49-79-30
  • Email: nksh@tatneft.ru
  • Сайт: www.shinakama.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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