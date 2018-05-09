Гиззатуллин Айрат Мансурович
Общая информация
Родился г. Потсдам в Германии.
Образование:
1999 год — Казанский государственный финансово-экономический институт
Трудовая деятельность:
1999 г. — специалист отдела финансирования бюджетных и внебюджетных фондов Департамента казначейства Министерства финансов РТ.
2000 — 2001 гг. — коммерческий директор ЗАО «Техноимпэкс» — регионального представительства NISSHO IWAI Corp.
2001 — 2005 гг. — специалист, начальник отдела, руководитель Департамента консалтинга, директор по развитию, директор НП «Поволжский антикризисный институт».
2005 — 2006 гг. — директор ООО «РК Девелопмент-Идея».
2006 — 2010 гг. — первый заместитель генерального директора ОАО «УК „Идея Капитал“.
2010 — 2014 г.г — управляющий Технополиса „Химград“- генеральный директор ОАО „УК “Идея Капитал».
С января 2014 года — генеральный директор ОАО «Тасма: активы и управление» (ОАО «ТАУ»).
С декабря 2015 года — генеральный директор ОАО «Химград».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Восстания, 100
- Телефон: (843) 560-71-56
- Email: priemnaya@tasma.ru
- Сайт: www.tasma.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018