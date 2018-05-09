Губайдуллина Гульнара Ринатовна

Общая информация

Директор Операционного офиса «Отделение в Казани» КБ «Локо-Банк»

Родилась в 1982 году.

Образование:



2004 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «менеджер в сфере инновационной и предпринимательской деятельности» )

Высшая школа профессиональных переводчиков при КГТУ



Трудовая деятельность:



2003 — 2005 гг. — инспектор отдела кредитования физических и юридических лиц, начальник отдела кредитования физических и юридических лиц Сбербанка РФ.

2005 — 2009 гг. — руководитель развития малого и среднего бизнеса ОАО «УРСА-Банк», руководитель развития малого и среднего бизнеса Казанского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».

2009 — 2017 г. — директор Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) г.Казань.

С 2017 г. — руководитель операционного офиса ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Казани.

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