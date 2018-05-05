Список персон

Шаяхметов Ринат Файзрахманович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 17 Сентября 1963 в г.Термез Узбекской ССР

Образование:
1991 год — Казанский химико-технологический институт

Трудовая деятельность:

1981 год — автослесарь в Нижнекамском ПАТП.
1984 по 1999 гг. — ПАТП-2 города Нижнекамска, последовательно занимая должности механика автоколонны, начальника ПТО, главного инженера.
1998 по 2000 гг. — заместитель начальника отела материально-технического снабжения и комплектации оборудования, заместитель генерального директора, коммерческий директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
С 2000 года — исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: г. Нижнекамск, ОАО "НКТУ", промзона №10
  • Телефон: (8555)24-01-91
  • Email: nktu@nktu.ru
  • Сайт: www.nktu.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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