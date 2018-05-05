Малыхин Игорь Александрович
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Родился 1 января 1976 года в Республике Татарстан.
Образование:
1998 год — Ульяновский государственный университет ( специальность «менеджмент», специализация «стратегическое управление и маркетинг»)
Трудовая деятельность:
С 2000 года — учредитель и генеральный директор ГК «Миррико».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Островского, 84
- Телефон: (843) 537-23-93
- Email: info@mirrico.com
- Сайт: www.mirrico.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018