Ибрагимов Евгений Рашитович
Общая информация
Образование:
1984 год — Казанский авиационный институт (специальность «авиастроение» )
2008 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (специальность «менеджмент» )
Трудовая деятельность:
1989 — 2004 гг. — инженер-конструктор, главный конструктор направления винтовых компрессоров НИИ «Турбокомпрессор».
2004 — 2007 гг. — начальник Управления маркетинга и рекламы ОАО «Казанькомпрессормаш».
2007 — 2012 гг. — начальник Управления маркетинга и сервиса компрессорных установок ОАО «Казанькомпрессормаш».
2012 — 2013 гг. — заместитель управляющего директора по маркетингу ОАО «Казанькомпрессормаш».
2013 — 2014 гг. — управляющий директор ОАО «Казанькомпрессормаш».
С августа 2014 года — генеральный директор ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Сибирский тракт, 40
- Телефон: (843) 272-31-52
- Email: niitk@kazan.ru
- Сайт: www.niitk-kazan.ru
Дата последнего обновления: 30.04.2018