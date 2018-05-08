Мухаметшин Марат Фаритович
Общая информация
Родился 9 ноября 1975 года.
Образование:
Государственная академия управления им. С.Орджоникидзе (г. Москва), Аспирантура Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева.
Трудовая деятельность:
1996 — 1997 гг. — менеджер-экономист Управления финансами, равитием банковской сети и региональной политики.
1997 — 1998 гг. — ведущий-специалист отдела валютного регулирования и ценных бумаг Министерства финансов РТ.
1998 — 2000 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижнекамскшина».
2000 — 2007 гг. — заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам ОАО «Казаньоргсинтез».
2007 — 2011 гг. — первый заместитель генерального директора ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз».
2011 — 2013 гг. — Вице-президент Газпромбанка, г. Москва.
С февраля 2013 г. — Вице-президент — управляющий Филиалом «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Казани.
Доктор экономических наук.
Женат, воспитывает троих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Лево-Булачная, 32
- Телефон: (843) 221-73-01
- Email: info@kazan.gazprombank.ru
- Сайт: www.gazprombank.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018