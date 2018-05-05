Список персон

Герасимов Юрий Иванович

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Родился 23 апреля 1962 года в поселке городского типа Камские Поляны Нижнекамский р-н ТАССР.

Образование:

1989 год — Камский политехнический институт ( специальность «автомобиле- и тракторостроение» )

Трудовая деятельность:

1980 год — слесарь механосборочных работ 1 раз. СКП – Кузовной.
1981 год — слесарь-ремонтник 4 раз. цеха ремонтообслуживания оборудования агрегатного завода.
1983 — 1998 гг. — слесарь по ремонту автомобилей 4 раз.; мастер участка внешних работ цеха технического контроля сборки и испытаний; мастер, старший мастер бюро внешних работ отдела гарантийного ремонта; начальник технического бюро лаборатории доводки и реализации двигателей малой серии технологического отдела; заместитель начальника корпуса – главный инженер корпуса малых серий, главный инженер комплекса «Турбодизель», начальник производства «Турбодизель» ОАО «КамАЗ-Дизель».
1998 — 2009 гг. — технический директор – главный инженер ОАО «Камский Прессово-Рамный завод».
2009 год — заместитель генерального директора по развитию ОАО «КамАЗ-Дизель».
2009 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО «КамАЗ-Дизель».
2011 — 2014 гг. — директор завода Двигателей ОАО «КАМАЗ».
С июля 2014 года- первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — исполнительный директор.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, Автозаводские,2
  • Телефон: (8552) 37-41-79
  • Email: post@kd.kamaz.org
  • Сайт: www.kamaz.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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