Герасимов Юрий Иванович

Общая информация

Родился 23 апреля 1962 года в поселке городского типа Камские Поляны Нижнекамский р-н ТАССР.

Образование:

1989 год — Камский политехнический институт ( специальность «автомобиле- и тракторостроение» )

Трудовая деятельность:



1980 год — слесарь механосборочных работ 1 раз. СКП – Кузовной.

1981 год — слесарь-ремонтник 4 раз. цеха ремонтообслуживания оборудования агрегатного завода.

1983 — 1998 гг. — слесарь по ремонту автомобилей 4 раз.; мастер участка внешних работ цеха технического контроля сборки и испытаний; мастер, старший мастер бюро внешних работ отдела гарантийного ремонта; начальник технического бюро лаборатории доводки и реализации двигателей малой серии технологического отдела; заместитель начальника корпуса – главный инженер корпуса малых серий, главный инженер комплекса «Турбодизель», начальник производства «Турбодизель» ОАО «КамАЗ-Дизель».

1998 — 2009 гг. — технический директор – главный инженер ОАО «Камский Прессово-Рамный завод».

2009 год — заместитель генерального директора по развитию ОАО «КамАЗ-Дизель».

2009 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО «КамАЗ-Дизель».

2011 — 2014 гг. — директор завода Двигателей ОАО «КАМАЗ».

С июля 2014 года- первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — исполнительный директор.

Дата последнего обновления: