Список персон

Сагдиев Ильнур Ильдарович

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Родился 18 июля 1975 года в г. Нижняя Салда Свердловской обл.

Образование:

1998 год — Казанский государственный технический университет им. Туполева ( специальность «авиационные двигатели и энергетические установки» )

2013 год — КНИТУ им. Туполева — КАИ (специальность «экономика и управление на предприятии (машиностроение)» )

Трудовая деятельность:

2008 — 2014 гг. — инженер-технолог ОГТ, начальник тех.бюро, и.о. зам. начальника Цеха №11, зам.начальника цеха №11 по производству, и.о. начальника Цеха №47, начальник цеха №47, зам.директора по производству ПГ ГЭУ – ЗМЗ, и.о. директора по газоэнергоустановкам – директора ЗМЗ, директор по газоэнергоустановкам – директор ЗМЗ, директор филиала ОАО «КМПО» — ЗМЗ.

С 2010 года — депутат Совета Зеленодольского муниципального района.

С 2014 года — управляющий директор ОАО «Казанькомпрессормаш».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Халитова, 1
  • Телефон: (843) 291-79-09
  • Email: info@hms-kkm.ru
  • Сайт: www.compressormash.ru

Дата последнего обновления: 30.04.2018

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