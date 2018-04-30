Капустин Евгений Николаевич
Общая информация
Родился в г. Казани.
Образование :
1992 год — Казанский авиационный институт (специальность «радиоинженер») 2002 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «мастер делового администрирования» ).
Трудовая деятельность:
1992 — 1999 гг. — сотрудник коммерческих структур.
1999 — 2006 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Вакууммаш».
С марта 2006 года — генеральный директор ОАО «Вакууммаш».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Тульская, 58
- Телефон: (843) 278-35-27
- Email: kazan@vacma.ru
- Сайт: www.vacma.ru
Дата последнего обновления: 30.04.2018