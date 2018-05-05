Список персон

Швецов Михаил Викторович

Промышленность, Тяжелая промышленность

Общая информация

Родился 5 марта 1975 года в г. Альметьевск ТАССР.

Образование:

1997 год — Альметьевский нефтяной институт ( специальность «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» )

2002 год — Московский открытый социальный университет (специальность «менеджмент» )

Трудовая деятельность:

1995 — 1999 гг. — оператор по добыче нефти и газа в ЦДНГ-3 НГДУ «Альметьевнефть».
1998 — 2002 гг. — мастер нефтепромыслового оборудования ПРЦГНО НГДУ «Альметьевнефть».
2002 — 2003 гг. — начальник Альметьевского цеха по подготовке и перекачке технологической жидкости УПТЖ для ППД, начальник технологического отдела УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть».
2003 — 2004 гг. — ведущий инженер технического отдела исполнительного аппарата ОАО «Татнефть».
2004 — 2010 гг. — заместитель начальника технического отдела ОАО «Татнефть».
2011 — 2012 гг. — заместитель начальника управления промышленной безопасности и охраны труда ОАО «Татнефть».
С февраля 2012 года — директор Бугульминского механического завода ПАО «Татнефть».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: г. Бугульма, ул. Ленина, 146
  • Телефон: www.bmz.tatneft.ru/
  • Сайт: bmz@tatneft.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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