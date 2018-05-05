Список персон

Шунин Сергей Владимирович

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Образование:

1992 год — Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева (НГТУ) (специальности «инженер», специализация – «Электропривод и автоматизация промышленных установок и робототехнических комплексов»).

2007 – 2011 гг.- магистратура в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова.

Трудовая деятельность:

2009 – 2013 гг. – генеральный директор Завода штампов и пресс-форм («Группа ГАЗ»).
2007 –2009 гг. – руководитель проекта («Группа ГАЗ»).
2001 – 2007 гг. – заместитель генерального директора — директор департамента экспортных продаж (ТД «Русские машины»).

с 2015 года- исполнительный директор ООО «Алнас»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: г. Альметьевск, ул. Сургутская, 2
  • Телефон: (8553) 39-36-04
  • Email: alnas@rimera.com
  • Сайт: www.rimera.com

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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