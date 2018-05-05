Шунин Сергей Владимирович
Общая информация
Образование:
1992 год — Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева (НГТУ) (специальности «инженер», специализация – «Электропривод и автоматизация промышленных установок и робототехнических комплексов»).
2007 – 2011 гг.- магистратура в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова.
Трудовая деятельность:
2009 – 2013 гг. – генеральный директор Завода штампов и пресс-форм («Группа ГАЗ»).
2007 –2009 гг. – руководитель проекта («Группа ГАЗ»).
2001 – 2007 гг. – заместитель генерального директора — директор департамента экспортных продаж (ТД «Русские машины»).
с 2015 года- исполнительный директор ООО «Алнас»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: г. Альметьевск, ул. Сургутская, 2
- Телефон: (8553) 39-36-04
- Email: alnas@rimera.com
- Сайт: www.rimera.com
Дата последнего обновления: 05.05.2018