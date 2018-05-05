Список персон

Алиев Марс Шарипович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 18 июля 1947 года в в деревне Старые Тинчали Буинского района Татарской АССР.

Образование:

1971 год — Казанский государственный ветеринарный институт ( специальность «зоотехник» ).

Трудовая деятельность:

1963-1966 гг.- работал в колхозе «Волга» Буинского района

1971-1977 гг. — заместитель директора заготкормсовхоза «Высокогорский», секретарь парторганизации совхоза «Калининский» Высокогорского района

1977-1989 гг. — председатель колхоза «Кызыл байрак», председатель колхоза «Серп и молот»

1989-1994 гг. — заместитель генерального директора Казанского завода газовой аппаратуры, директор совхоза «Чебаксинский» Высокогорского района

1994-1995 гг. — начальник ПО «Татарское» по племенной работе

1995-1998 гг. — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Председатель Федерации коневодства и конного спорта и Федерации гиревого спорта Республики Татарстан.

На данный момент генеральный директор ОАО «Татптицепром»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Ак. Губкина, 31а
  • Телефон: (843) 273-05-73
  • Email: tatpticeprom@mail.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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