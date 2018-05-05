Дорохова Наталья Ивановна
Общая информация
Родилась 22 мая 1967 года в г. Мары, Туркменская ССР.
Образование:
1990 год — Казанский химико-технологический институт им. Кирова ( специальность «автоматизированное производство химических предприятий» ).
Трудовая деятельность:
1990 — 1996 гг. — инженер-конструктор цеха №38 на Казанском химическом заводе им. Ленина.
1999 — 2002 гг. — экономист по снабжению, экономист отдела маркетинга, заместитель начальника отдела маркетинга Общественной организации инвалидов «Ак барс».
2002 — 2012 гг. — начальник отдела маркетинга, заместитель генерального директора по сбыту – начальник управления маркетинга, первый заместитель генерального директора — директор по материально-техническому снабжению, коммерческий директор ОАО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат им. Вахитова.
С февраля 2012 года — генеральный директор АО «Нэфис-Биопродукт».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: Лаишевский район, с Усады, ул Ласковая, д. 1
- Телефон: (843) 570-41-93
- Email: pr@nefco.ru
- Сайт: www.mrricco.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018