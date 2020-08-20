Зиатдинов Марат Галимзявич
Общая информация
Родился 16 августа 1970 года, с.Макулово Верхнеуслонского района Республики Татарстан.
Образование
1992 г. — Казанский государственный сельскохозяйственный институт, инженер-механик.
Трудовая деятельность
12.08.1989 — 14.09.1989 Тракторист совхоза «Знамя Ленина» Верхнеуслонского района Республики Татарстан.
14.09.1987 — 28.07.1992 Студент Казанской государственной сельскохозяйственной академии Республики Татарстан.
28.07.1992 — 30.09.1992 Главный инженер совхоза «Знамя Ленина» Верхнеуслонского района Республики Татарстан.
30.09.1992 — 25.06.1995 Механик Макуловского Среднего профессионально-технического училища № 101 Верхнеуслонского района Республики Татарстан.
25.06.1995 — 15.06.1998 Главный инженер Акционерного общества Макуловской машинно-технологической станции Верхнеуслонского района Республики Татарстан.
15.06.1998 — 01.07.2004 Директор общества с ограниченной ответственностью «Машинно-технологическая станция — 2» Верхнеуслонского района Республики Татарстан.
01.07.2004 — 01.05.2008 Генеральный директор (ОАО) Открытого акционерного общества «Красный Восток — Агро» с. Куралово Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.
01.05.2008 — 18.01.2010 Директор территориального управления Закрытого акционерного общества «Восток Зернопродукт» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.
14.05.2010 — 22.06.2010 Руководитель Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.
15.07.2010 — 14.10.2010 Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.
14.10.2010 — 15.06.2011 Руководитель Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района.
19.09.2011 — 31.10.2011 Заместитель Генерального директора ЗАО «УК «АС-Менеджмент»».
01.11.2011 — 23.11.2011 И.о.руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района.
23.11.2011 — 11.03.2012 Руководитель Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района.
11.03.2012 — н/в Глава района — председатель Совета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.
Награды
Медаль «В память 1000-летия Казани» 2005 год.
Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан от 24.06.2005 года.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан» 2008год.
Благодарственное письмо Республиканского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан 2012 год.
Почетная Грамота Министерства по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 2012 год.
Благодарственное письмо II международного молодежного образовательного форума «Cэлэт» 2013 год.
Грамота к памятной медали XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года.
Почетная грамота Министерства юстиции Республики Татарстан 2014год.
Медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 2016 год.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Верхний Услон
- Адрес: 422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон ул. Чехова, д.18
- Телефон: 8(84379) 2-13-38
- Email: Sovet.Uslon@tatar.ru
- Сайт: https://verhniy-uslon.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 20.08.2020