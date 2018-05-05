Абдуллин Рустем Альбертович
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родился 28 июня 1980 года.
Образование:
2002 год — Московский гуманитарно-экономический институт (специальность «юриспруденция»).
Трудовая деятельность:
2004-2010 гг. — начальник юридического отдела Нижнекамского хлебокомбината.
с 2011 года — генеральный директор ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: г.Нижнекамск, ул.Первопроходцев, 5
- Телефон: (8555) 47-30-60
- Email: www.nkhleb.ru
- Сайт: nkhleb@ yandex.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018