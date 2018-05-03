Сыровацкий Михаил Федорович

Общая информация

Родился 6 мая 1977 года в Казани.

Образование:



1998 год — Московский государственный университет коммерции (специальность «менеджмент» )

2004 год — юридический факультет Казанского Государственного Университета.

Трудовая деятельность:



1998 — 2001 гг. — экономист ООИ «Ак Барс».

2001 — 2008 гг. — заместитель начальника цеха №18 (РСУ) ОАО «Нэфис Косметикс» — КХК им. М.Вахитова.

2008 г. — заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Нэфис Косметикс» — КХК им. М.Вахитова.

2008 — 2009 гг. — директор по стратегическому развитию ОАО «Нэфис Косметикс» — КХК им. М.Вахитова.

2008 год — председатель Совета директоров ОАО «Нэфис Косметикс».

2009 год — генеральный директор ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод».

С 2011 года — президент ХК «Динамо-Казань».

С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

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