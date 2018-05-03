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Сыровацкий Михаил Федорович

Промышленность, Пищевая промышленность
Сыровацкий Михаил Федорович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родился 6 мая 1977 года в Казани.

Образование:

1998 год — Московский государственный университет коммерции (специальность «менеджмент» )

2004 год — юридический факультет Казанского Государственного Университета.

Трудовая деятельность:

1998 — 2001 гг. — экономист ООИ «Ак Барс».
2001 — 2008 гг. — заместитель начальника цеха №18 (РСУ) ОАО «Нэфис Косметикс» — КХК им. М.Вахитова.
2008 г. — заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Нэфис Косметикс» — КХК им. М.Вахитова.
2008 — 2009 гг. — директор по стратегическому развитию ОАО «Нэфис Косметикс» — КХК им. М.Вахитова.
2008 год — председатель Совета директоров ОАО «Нэфис Косметикс».
2009 год — генеральный директор ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод».
С 2011 года — президент ХК «Динамо-Казань».
С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лаишево
  • Адрес: Лаишевский районон, с.Усады, а\я 127
  • Телефон: (843) 221-59-59
  • Email: mezdm@mrricco.ru
  • Сайт: www.kazanmez.ru

Дата последнего обновления: 03.05.2018

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