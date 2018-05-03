Сыровацкий Михаил Федорович
Общая информация
Родился 6 мая 1977 года в Казани.
Образование:
1998 год — Московский государственный университет коммерции (специальность «менеджмент» )
2004 год — юридический факультет Казанского Государственного Университета.
Трудовая деятельность:
1998 — 2001 гг. — экономист ООИ «Ак Барс».
2001 — 2008 гг. — заместитель начальника цеха №18 (РСУ) ОАО «Нэфис Косметикс» — КХК им. М.Вахитова.
2008 г. — заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Нэфис Косметикс» — КХК им. М.Вахитова.
2008 — 2009 гг. — директор по стратегическому развитию ОАО «Нэфис Косметикс» — КХК им. М.Вахитова.
2008 год — председатель Совета директоров ОАО «Нэфис Косметикс».
2009 год — генеральный директор ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод».
С 2011 года — президент ХК «Динамо-Казань».
С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: Лаишевский районон, с.Усады, а\я 127
- Телефон: (843) 221-59-59
- Email: mezdm@mrricco.ru
- Сайт: www.kazanmez.ru
Дата последнего обновления: 03.05.2018