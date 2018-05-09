Список персон

Кутдусов Булат Фатихович

Промышленность, Пищевая промышленность
Кутдусов Булат Фатихович

Общая информация

Родился 8 марта 1977 года в Нижнекамске.

Образование:

1998 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «автоматизация и управление производством» ).

Трудовая деятельность:

1997 — 1999 гг. — ведущий специалист по маркетингу ООО «Производственно-технологическая фирма компьютерных технологий Бридж», г.Нижнекамск.
1999 — 2005 гг. – управляющий ООО «Система 43/72», г. Нижнекамск.
2005 — 2010 гг. — исполнительный директор, генеральный директор ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат», г.Нижнекамск.
С 2010 года — генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Адоратского, 50
  • Телефон: (843) 522-50-50
  • Email: info@bkk.ru
  • Сайт: www.bkk.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам