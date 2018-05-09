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Миннахметов Ирек Заудатович

Промышленность, Пищевая промышленность
Миннахметов Ирек Заудатович Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

2003 год — Казанский государственный финансово-экономический институт

2008 год — Казанский государственный университет им.Ульянова-Ленина (юридический факультет)

Трудовая деятельность:

2000 — 2010 гг. — генеральный директор ООО «Чингисхан».
2010 — 2012 гг.— заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром».
С 15 августа 2012 года — генеральный директор ОАО «Татмедиа».
2012 — 2015 гг. — руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
С 15 января 2015 года — генеральный директор АО «Татспиртпром».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Баумана, д. 44/8
  • Телефон: (843) 567-34-00
  • Email: dir@tatspirtprom.ru
  • Сайт: www.tatspirtprom.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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