Миннахметов Ирек Заудатович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
2003 год — Казанский государственный финансово-экономический институт
2008 год — Казанский государственный университет им.Ульянова-Ленина (юридический факультет)
Трудовая деятельность:
2000 — 2010 гг. — генеральный директор ООО «Чингисхан».
2010 — 2012 гг.— заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром».
С 15 августа 2012 года — генеральный директор ОАО «Татмедиа».
2012 — 2015 гг. — руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
С 15 января 2015 года — генеральный директор АО «Татспиртпром».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Баумана, д. 44/8
- Телефон: (843) 567-34-00
- Email: dir@tatspirtprom.ru
- Сайт: www.tatspirtprom.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018