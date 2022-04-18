Список персон

Исмагилов Рустем Ильгизович

Финансы, Медицина, Страховые компании

Общая информация

Генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Место рождения: г. Казань

Образование

  • КГТУ имени А. Н. Туполева (Казань), Инженерно-экономический институт, менеджмент (2006г.).
  • КГТУ имени А. Н. Туполева (Казань), факультет дополнительного образования, переводчик (2006г.).
  • РЭА имени Г. В. Плеханова (Москва), профессиональная переподготовка, финансовый менеджмент (2008г.).
  • Кандидат экономических наук (2010г.)

Этапы карьеры:

Руководитель рабочей группы по внедрению и учету ESG факторов Всероссийского Союза Страховщиков, член «Ассоциации независимых директоров».

18 лет стажа на различных управленческих должностях в финансовой сфере, неоднократное участие в стратегическом управлении на уровне Советов директоров государственных и частных компаний.

Звания и награды:

Почетная грамота банковской ассоциации Республики Татарстан (2014), Благодарность Президента Республики Татарстан (2018), Почетный знак Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан «За заслуги в организации выборов» (2020), Заслуженный экономист Республики Татарстан (2021), Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2022).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1, корпус А, офис 82
  • Телефон: (843) 202-04-06
  • Email: CEO@abstr.ru

Дата последнего обновления: 18.04.2022


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