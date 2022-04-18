Исмагилов Рустем Ильгизович
Общая информация
Генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
Место рождения: г. Казань
Образование
- КГТУ имени А. Н. Туполева (Казань), Инженерно-экономический институт, менеджмент (2006г.).
- КГТУ имени А. Н. Туполева (Казань), факультет дополнительного образования, переводчик (2006г.).
- РЭА имени Г. В. Плеханова (Москва), профессиональная переподготовка, финансовый менеджмент (2008г.).
- Кандидат экономических наук (2010г.)
Этапы карьеры:
Руководитель рабочей группы по внедрению и учету ESG факторов Всероссийского Союза Страховщиков, член «Ассоциации независимых директоров».
18 лет стажа на различных управленческих должностях в финансовой сфере, неоднократное участие в стратегическом управлении на уровне Советов директоров государственных и частных компаний.
Звания и награды:
Почетная грамота банковской ассоциации Республики Татарстан (2014), Благодарность Президента Республики Татарстан (2018), Почетный знак Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан «За заслуги в организации выборов» (2020), Заслуженный экономист Республики Татарстан (2021), Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2022).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1, корпус А, офис 82
- Телефон: (843) 202-04-06
- Email: CEO@abstr.ru
Дата последнего обновления: 18.04.2022