Иванов Сергей Михайлович
Общая информация
Образование:
2002 год — Нижегородский коммерческий институт (экономист по специальности «Финансы и кредит»)
Трудовая деятельность (за последние 5 лет):
01.04.2011-01.11.2015 — Руководитель направления по развитию бизнеса с корпоративными клиентами Регионального Центра «Приволжский» АО «Банк Интеза».
01.11.2015-09.02.2016 — Руководитель корпоративного бизнеса Регионального Центра «Приволжский» АО «Банк Интеза».
09.02.2016-01.06.2016 — Заместитель Управляющего Приволжским филиалом АО «Банк Интеза» — руководитель корпоративного бизнеса РЦ «Приволжский».
01.06.2016-27.03.2017 — Совмещение должности Директора Регионального центра «Приволжский» АО «Банк Интеза».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Островского,87
- Телефон: 8 800 200 80 08
- Email: kazan@bancaintesa.ru
- Сайт: www.bancaintesa.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018