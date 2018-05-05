Список персон

Иванов Сергей Михайлович

Финансы, Банки

Общая информация

Образование:

2002 год — Нижегородский коммерческий институт (экономист по специальности «Финансы и кредит»)

Трудовая деятельность (за последние 5 лет):

01.04.2011-01.11.2015 — Руководитель направления по развитию бизнеса с корпоративными клиентами Регионального Центра «Приволжский» АО «Банк Интеза».

01.11.2015-09.02.2016 — Руководитель корпоративного бизнеса Регионального Центра «Приволжский» АО «Банк Интеза».

09.02.2016-01.06.2016 — Заместитель Управляющего Приволжским филиалом АО «Банк Интеза» — руководитель корпоративного бизнеса РЦ «Приволжский».

01.06.2016-27.03.2017 — Совмещение должности Директора Регионального центра «Приволжский» АО «Банк Интеза».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Островского,87
  • Телефон: 8 800 200 80 08
  • Email: kazan@bancaintesa.ru
  • Сайт: www.bancaintesa.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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