Список персон

Шайхуллин Султан Салимович

Агробизнес

Общая информация

Родился в 1969 г.р., в селе Чулпаново Нурлатского района.

Образование:

Казанский ветеринарный институт ( специальность «зооинженер»)

Трудовая деятельность:

Работал заведующим зернотоком, заведующим фермой, главным зоотехником. Позже — глава сельского поселения, руководитель хозяйств и агрофирм.

2014-2016 гг. — возглавлял сельхозпредприятие Галактионово Чистопольского района

С сентября 2016 года — генеральный директор ООО «Аксу Агро»


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Аксубаево
  • Адрес: Аксубаевский район, село Старое Ибрайкино, Центральная улица, 49а
  • Телефон: 8(84344)46330
  • Email: aksuagro@mail.ru
  • Сайт: www.ykagroinvest.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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