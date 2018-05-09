Шайхуллин Султан Салимович
Общая информация
Родился в 1969 г.р., в селе Чулпаново Нурлатского района.
Образование:
Казанский ветеринарный институт ( специальность «зооинженер»)
Трудовая деятельность:
Работал заведующим зернотоком, заведующим фермой, главным зоотехником. Позже — глава сельского поселения, руководитель хозяйств и агрофирм.
2014-2016 гг. — возглавлял сельхозпредприятие Галактионово Чистопольского района
С сентября 2016 года — генеральный директор ООО «Аксу Агро»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Аксубаево
- Адрес: Аксубаевский район, село Старое Ибрайкино, Центральная улица, 49а
- Телефон: 8(84344)46330
- Email: aksuagro@mail.ru
- Сайт: www.ykagroinvest.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018