Список персон

Гумеров Раис Хафизович

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1979 год — Казанский филиал Московского энергетического института (специальность «промышленная энергетика» ).

Трудовая деятельность:

1981 — 1983 гг. — инженер, старший инженер, заместитель начальника цеха ПО «Теплоконтроль».
1983 — 1989 гг. — заместитель главного энергетика ПО «Казаньрезинотехника», главный инженер завода РПИ культурно — бытового назначения.
1990 — 2003 гг. — главный энергетик, начальник коммерческого управления, коммерческий директор ОАО «Мелита».
C 2003 года — генеральный директор Татарского мехового торгово-промышленного объединения ОАО «Мелита».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. М.Гафури, 46
  • Телефон: (843) 278-27-82
  • Email: info@melita.ru
  • Сайт: www.melita.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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