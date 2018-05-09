Гумеров Раис Хафизович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1979 год — Казанский филиал Московского энергетического института (специальность «промышленная энергетика» ).
Трудовая деятельность:
1981 — 1983 гг. — инженер, старший инженер, заместитель начальника цеха ПО «Теплоконтроль».
1983 — 1989 гг. — заместитель главного энергетика ПО «Казаньрезинотехника», главный инженер завода РПИ культурно — бытового назначения.
1990 — 2003 гг. — главный энергетик, начальник коммерческого управления, коммерческий директор ОАО «Мелита».
C 2003 года — генеральный директор Татарского мехового торгово-промышленного объединения ОАО «Мелита».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. М.Гафури, 46
- Телефон: (843) 278-27-82
- Email: info@melita.ru
- Сайт: www.melita.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018