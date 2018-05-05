Список персон

Гарипова Салиха Хамзеевна

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Родилась 13 июля 1960 года в г. Бугульма Татарской АССР.

Образование:

1989 год — Уфимский техникум лёгкой промышленности (специальность «техник-технолог швейного производства»)

2004 год — Уфимский институт текстильной и лёгкой промышленности ( специальность «организатор производства»)

Трудовая деятельность:

1978 год — швея-мотористка на Октябрьской швейной фабрике.

1988 год — швея-мотористка, затем мастер швейного цеха на Бугульминской швейной фабрике

с 1997 года – инженер по снабжению и сбыту, коммерческий директор на Бугульминской швейной фабрике

с апреля 2000 года — директор ООО «Бугульминская швейная фабрика».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: г. Бугульма, ул. Гоголя, 23
  • Телефон: (85594) 4-22-21
  • Email: sh_fabrika73@mail.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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