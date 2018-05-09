Волчков Андрей Алексеевич
Общая информация
Образование:
1985 год — Казанский авиационный институт
Трудовая деятельность:
1985 — 2004 гг. — работа в ТПО «Свияга» от инженера-технолога до директора отделения продаж Центра маркетинга и социально-экономического развития.
2004 — 2006 гг. — коммерческий директор в ЗАО «Казанский Ювелирный Завод».
2007 — 2011 гг. — коммерческий директор в ЗАО «Алмаз-Холдинг».
C 2011 года — директор ювелирного завода «Алмаз».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Московская, 43/6
- Телефон: (843) 525-75-27
- Email: larisa@almaz-kazan.ru
- Сайт: www.алмаз-казань.рф
Дата последнего обновления: 09.05.2018