Зиганшин Азат Ильдусович
Общая информация
Родился 5 июля 1973 года
Образование
июнь — ноябрь 1999 гг. — ведущий специалист юридической службы Государственной налоговой инспекции по Арскому району.
1999 – 2000 гг. — специалист 1-ой категории юридического отдела Государственной налоговой инспекции по Вахитовскому району города Казани.
2000 – 2005 г. — начальник юридического отдела ОАО Холдинговая компания «Татарстан сэтэ».
2005 – 2010 гг. — заместитель генерального директора – руководитель Управления хлебоприемными предприятиями ОАО «Татарстан сэтэ».
2010 – 2012 гг. — начальник управления агропромышленного комплекса земельных отношений и потребительского рынка Аппарата Кабинета Министров РТ.
2012 – 2013 гг. — первый заместитель генерального директора –исполнительный директор ОАО «Вамин Татарстан».
С января 2013 года — генеральный директор АО «Татагролизинг».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Высокогорский район, с. Киндери, ул. Лесная, 12
- Телефон: (843) 203-85-00
- Email: www.tatagrolizing.ru
- Сайт: info@tatagrolizing.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018