Галеев Эдуард Геннадьевич

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 18 октября 1967 года в Казани.

Образование:

1990 год — Московский энергетический институт, специальность — электрические станции, квалификация — инженер-электрик

В 2002 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, специальность — юриспруденция, квалификация — юрист

В 2007 г. получил диплом МВА в Казанском государственном финансово–экономическом институте

Трудовая деятельность:

С 1992 года работает в энергосистеме РТ

С 1994 по 2008 гг. – на разных должностях в центральной диспетчерской службы компании «Татэнерго»

С 2008 по 2016 гг. – директор ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан»

С 1 августа 2016 года – генеральный директор ОАО «ТГК-16»

Женат, воспитывает двоих сыновей.

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