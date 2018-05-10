Список персон

Галеев Эдуард Геннадьевич

Промышленность, Энергетика
Галеев Эдуард Геннадьевич Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 18 октября 1967 года в Казани.

Образование:

1990 год — Московский энергетический институт, специальность — электрические станции, квалификация — инженер-электрик

В 2002 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, специальность — юриспруденция, квалификация — юрист

В 2007 г. получил диплом МВА в Казанском государственном финансово–экономическом институте

Трудовая деятельность:

С 1992 года работает в энергосистеме РТ

С 1994 по 2008 гг. – на разных должностях в центральной диспетчерской службы компании «Татэнерго»

С 2008 по 2016 гг. – директор ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан»

С 1 августа 2016 года – генеральный директор ОАО «ТГК-16»

Женат, воспитывает двоих сыновей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул. Зинина, д.10
  • Телефон: (843) 203-75-59
  • Email: office@tgc16.ru
  • Сайт: www.tgc16.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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