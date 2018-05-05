Список персон

Каюмов Айрат Дамирович

Финансы, Лизинговые компании

Общая информация

Родился 16 Мая 1968 в с.Чувашский Брод Алькеевского района РТ.

Образование:

1992 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «правоведение» )

2002 год — Казанский финансово-экономический институт ( специальность «менеджемент» )

Трудовая деятельность:

1995 — 1997 гг. — главный государственный правовой инспектор труда по Республике Татарстан.
1997 — 1999 гг. — заместитель начальника юридического управления «Ак Барс» Банка.

1999 — 2004 гг. — заместитель председателя правления ОАО «Волжско-Камский Акционерный Банк».
2004 — 2006 гг. — председатель правления ОАО «Волжско-Камский Акционерный Банк».
2006 — 2007 гг. — заместитель председателя правления АКБ «БТА-Казань».
С 2007 года — директор ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Петербургская, 50
  • Телефон: (843) 570-40-13
  • Email: info@lkmb-rt.ru
  • Сайт: www.lkmb-rt.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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