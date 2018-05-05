Гладков Андрей Дмитриевич
Финансы, Лизинговые компании
Общая информация
Родился в 1969 году.
Образование:
Камский государственный политехнический институт
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовая деятельность:
До 2003 год — работа в центральной бухгалтерии КАМАЗа, в «КАМАЗ-Лизинг»
с 2017 года — генеральный директор «КАМАЗ-Лизинг»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
- Телефон: (8552) 45-27-32
- Email: www.kamazleasing.ru
- Сайт: leasing@kamaz.org
Дата последнего обновления: 05.05.2018