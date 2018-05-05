Кабаков Эдуард Феликсович
Общая информация
Родился 5 мая 1976 года в г. Похвистнево Куйбышевской области.
Образование:
Казанский государственный технологический университет ( специальность «автоматизированные системы обработки информации и управления»)
Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии»)
Трудовая деятельность:
1998 — 2004 гг. — работа в Государственной налоговой инспекции по РТ.
2005 год — начальник отдела мониторинга финансовых рынков в ОАО «АИКБ „Татфондбанк“.
2005 — 2011 гг. — финансовый директор, заместитель генерального директора по финансам и экономике в ОАО „НАСКО“.
С 2011 года — генеральный директор ОАО „НАСКО“.
С ноября 2016 года — президент Союза страховщиков Татарстана.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Маршала Чуйкова, 2, блок Б
- Телефон: (843) 272-15-21
- Email: info@nasko.ru
- Сайт: www.nasko.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018