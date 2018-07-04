Токарева Гульсинэ Шавкатовна

Общая информация

Главный архитектор ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых»

Образование:







Трудовая деятельность:

1981 — 1985 — аспирант кафедры основ теории градостроительства – Московский архитектурный институт, г.Москва.

1989 — 1990 — научно-практическая стажировка в Архитектурной школе №1 «Пари-Вильмен», г.Париж, Франция.

1985 — профессор кафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ.

2004 — 2009 — председатель совета директоров ЗАО «АС-Ком».

1992 — главный архитектор ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых» (ООО «ТМТ»).

Член Союза архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Председатель комиссии по профессиональной этике СА РТ.

Член комиссии по топонимике муниципального образования г. Казани при Казанской городской думе.

Заслуженный архитектор Российской Федерации и Республики Татарстан.

Награждена почетными дипломами, медалями, грамотами союза архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Лауреат премии американского института архитекторов.

Дважды лауреат российской общенациональной премии «Российские созидатели» в номинациях «Лучшее решение в области архитектуры» и «За выдающийся вклад в развитие строительного и жилищного комплекса России».

Обладатель серебряной медали российской академии художеств (архитектура) «За особенное искусство и познание художеств».

Обладатель Российского национального приза «Виктория» — «За лучший дизайн» (Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн-2003»).

Автор эскиза флага и логотипа Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Первое место в конкурсе, организованном УАиГ и мэрией г. Казани в номинациях «Лучший архитектурный объект 2010 года» и «Лучшее благоустройство».

Диплом правительства Республики Татарстан «За достижение значительных результатов в области качества 2010 г.».

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