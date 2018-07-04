Токарева Гульсинэ Шавкатовна
Общая информация
Главный архитектор ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых»
Образование:Казанский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура» (1979), Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» (2009). Аспирантура Московского архитектурного института.
Трудовая деятельность:
1981 — 1985 — аспирант кафедры основ теории градостроительства – Московский архитектурный институт, г.Москва.
1989 — 1990 — научно-практическая стажировка в Архитектурной школе №1 «Пари-Вильмен», г.Париж, Франция.
1985 — профессор кафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ.
2004 — 2009 — председатель совета директоров ЗАО «АС-Ком».
1992 — главный архитектор ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых» (ООО «ТМТ»).
Член Союза архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан.
Председатель комиссии по профессиональной этике СА РТ.
Член комиссии по топонимике муниципального образования г. Казани при Казанской городской думе.
Заслуженный архитектор Российской Федерации и Республики Татарстан.
Награждена почетными дипломами, медалями, грамотами союза архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан.
Лауреат премии американского института архитекторов.
Дважды лауреат российской общенациональной премии «Российские созидатели» в номинациях «Лучшее решение в области архитектуры» и «За выдающийся вклад в развитие строительного и жилищного комплекса России».
Обладатель серебряной медали российской академии художеств (архитектура) «За особенное искусство и познание художеств».
Обладатель Российского национального приза «Виктория» — «За лучший дизайн» (Всероссийская выставка-конкурс «Дизайн-2003»).
Автор эскиза флага и логотипа Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Первое место в конкурсе, организованном УАиГ и мэрией г. Казани в номинациях «Лучший архитектурный объект 2010 года» и «Лучшее благоустройство».
Диплом правительства Республики Татарстан «За достижение значительных результатов в области качества 2010 г.».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, РТ, г. Казань, ул. Ульянова-Ленина, 67/2
- Телефон: (843) 236-12-13, 264-67-06, 264-21-78
- Email: as-com@mail.ru; tmt-gv@mail.ru
- Сайт: www.as-kom.ru
Дата последнего обновления: 04.07.2018