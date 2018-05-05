Список персон

Волчков Игорь Викторович

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Родился 5 Июля 1967 в Читинской области.

Образование:

Высшее военно-морское училище подводного плавания

Казанский технический университет

Трудовая деятельность:

1989 — 1997 гг. — служба на Северном флоте ВМФ РФ, штурман ракетного подводного крейсера стратегического назначения.
1997 по 2002 гг. — управление ФСБ РФ по РТ, старший оперуполномоченный,
2002 по 2004 гг. — ОАО «Диалог-инвестментс», заместитель Генерального директора.
2004 по 2010 гг. — директор Казанского филиала ОАО «Военно-страховая компания».
2010 — 2015 — вице-президент компании по развитию филиалов в Поволжье.
2015 год — директор ОСАО «Ингосстрах»


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Петербургская, 42
  • Телефон: (843) 567-27-67
  • Email: filial@kazan.ingos.ru
  • Сайт: www.ingos.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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