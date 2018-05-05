Алякина Дарья Павловна
Общая информация
Родилась 27 сентября 1976 года в г. Березовский, Свердловской области.
Образование:
1998 год — Казанский государственный финансово-экономический (специальность «финансы и кредит» )
К.э.н., доцент кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования Института управления, экономики и финансов К(П)ФУ.
Трудовая деятельность:
1997 — 2001 гг. – главный бухгалтер Казанского филиала ТРЦ «Континент-Полис».
С 2001 года — директор Казанского филиала, заместитель генерального директора ЗАО СК Мегарусс-Д.
с 2014 года — генеральный директор ООО «СК «Гранта»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Амирхана, 21
- Телефон: (843) 264-42-75
- Email: kazan@grantains.ru
- Сайт: www.grantains.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018