Список персон

Алякина Дарья Павловна

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Родилась 27 сентября 1976 года в г. Березовский, Свердловской области.

Образование:

1998 год — Казанский государственный финансово-экономический (специальность «финансы и кредит» )

К.э.н., доцент кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования Института управления, экономики и финансов К(П)ФУ.

Трудовая деятельность:

1997 — 2001 гг. – главный бухгалтер Казанского филиала ТРЦ «Континент-Полис».

С 2001 года — директор Казанского филиала, заместитель генерального директора ЗАО СК Мегарусс-Д.

с 2014 года — генеральный директор ООО «СК «Гранта»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Амирхана, 21
  • Телефон: (843) 264-42-75
  • Email: kazan@grantains.ru
  • Сайт: www.grantains.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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