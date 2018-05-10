Минигулов Фарид Гертович
Общая информация
Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился 18 мая 1966 года в г. Нижнекамск ТАССР.
Образование:
1989 год — Казанский химико-технологический институт
1995 год — аспирантура при КХТИ
Трудовая деятельность:
В 1995 — 1997 гг. — начальник смены, начальник отделения завода СК ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В 1997 — 2000 гг. — ведущий инженер отдела стратегической научно-технической информации Управления международного научно-технического и экономического сотрудничества ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В 2000 — 2001 гг. — ведущий инженер отдела по инвестициям Управления собственности фондовым рынком и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В 2001 — 2004 гг. — главный инженер завода по производству полистиролов и переработке газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В 2004 — 2012 гг. — директор завода по производству поликарбонатов ОАО «Казаньоргсинтез».
С июня 2012 г. — генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез» (ныне — ПАО «Казаньоргсинтез»).
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Кандидат химических наук.
Заслуженный химик Республики Татарстан.
Награжден медалью «1000-летие Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420051, ул. Беломорская, 101
- Телефон: (843) 533-99-20
- Email: kos@kos.ru
- Сайт: https://www.kazanorgsintez.ru/
Дата последнего обновления: 10.05.2018