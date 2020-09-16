Список персон

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Фото: ggshu.tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 11 мая 1982 года в с. Буздяк Буздякского района Башкирской АССР.

Образование

2005 г. — ФГБОУ ВПО «Башкирский аграрный университет» по специальности «ветеринария»

Трудовая деятельность

2005-2015 гг. — ветеринарный врач (СПК «Ленин юлы» Бавлинский район), ветврач-токсиколог (Бавлинское госветобъединение), консультант производственного маркетингового отдела, консультант финансового экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Бавлинском муниципальном районе РТ, начальник финансово-экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Бавлинском районе, — начальник ГБУ «Ютазинское районное государственное ветеринарное объединение».

2015-2017 гг. — начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Ютазинском районе РТ.

С 2017 г. — начальник ГКУ «ГГСХУ племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
  • Телефон: +7(843) 221-77-55
  • Email: Rishat.Zaripov@tatar.ru
  • Сайт: www.ggshu.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 16.09.2020


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