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Общая информация
Родился 11 мая 1982 года в с. Буздяк Буздякского района Башкирской АССР.
Образование
2005 г. — ФГБОУ ВПО «Башкирский аграрный университет» по специальности «ветеринария»
Трудовая деятельность
2005-2015 гг. — ветеринарный врач (СПК «Ленин юлы» Бавлинский район), ветврач-токсиколог (Бавлинское госветобъединение), консультант производственного маркетингового отдела, консультант финансового экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Бавлинском муниципальном районе РТ, начальник финансово-экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Бавлинском районе, — начальник ГБУ «Ютазинское районное государственное ветеринарное объединение».
2015-2017 гг. — начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Ютазинском районе РТ.
С 2017 г. — начальник ГКУ «ГГСХУ племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: +7(843) 221-77-55
- Email: Rishat.Zaripov@tatar.ru
- Сайт: www.ggshu.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 16.09.2020