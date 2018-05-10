Григорьев Андрей Парамонович
Общая информация
Председатель Совета директоров телекомпании «Эфир»
Образование:
Окончил Казанский филиал Московского энергетического института (1985 г.).
Трудовая деятельность:С 1985 по 1987 гг. — энергетик бетоно-растворного завода в Красноярском крае.
С 1987 по 1991 гг. — начальник цеха республиканского радиотелевизионного передающего центра, г. Казань.
С 1991 по 2007 гг. — генеральный директор телекомпании «Эфир».
С 1999 по 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.
С 2004 по 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, член Комитета по законности, регламенту и депутатской этике.
С 2007 г. — председатель Совета директоров телекомпании «Эфир».
С 2009 по 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, член фракции «Единая Россия».
Член Академии российского телевидения, член правления НАТ.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Внесен в Книгу почета Казани за весомый вклад в повышение авторитета столицы Республики Татарстан в РФ, отражение жизнедеятельности Казани в средствах массовой информации и активную общественную работу.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420032, г. Казань, ул. Пролетарская, 17
Дата последнего обновления: 10.05.2018