Список персон

Шигабутдинов Ильмас Илялович

Медицина
Шигабутдинов Ильмас Илялович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Дрожжановская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский медицинский институт (1976 г.).

Трудовая деятельность:

1976 — 1977 гг. — интернатура по хирургии в Республиканской клинической больнице.
1977 — 1985 гг. — хирург, заведующий хирургическим отделением Дрожжановской ЦРБ.
С 1985 г. — главный врач ГАУЗ «Дрожжановская центральная районная больница».

Заслуженный врач Республики Татарстан (1993 г.).
Кавалер ордена «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения» (2006 г.).

Врач-хирург высшей квалификационной категории.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422470, с. Старое Дрожжаное, ул. 2-ая Пятилетка, 25
  • Телефон: +7(84375) 2-20-90
  • Email: Ilmas.Shigabutdinov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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