Список персон

Шигапов Ильдар Фираилевич

Медицина
Шигапов Ильдар Фираилевич

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (2004 г.), Казанский Федеральный университет по специальности «государственное муниципальное управление» (2011 г.).

Трудовая деятельность:

С 2004 по 2006 гг. — врач-ординатор кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии.
С 2009 по 2012 гг. — врач травматолог-ортопед отделения травматологии ГУЗ «РКБ МЗ РТ».
С сентября по декабрь 2011 г. — первичная специализация на кафедре «организация здравоохранения и общественное здоровье» Казанской государственной медицинской академии.
С 2012 по 2014 гг. — руководитель отделения экстренной и плановой консультативной помощи ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».
С 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница».

Присвоена I квалификационная категория врача травматолога-ортопеда (2010 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Азнакаево
  • Адрес: 423332, г. Азнакаево, ул. Хасаншиной, 21
  • Телефон: +7(85592) 9-38-43
  • Email: crb.azn@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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