Хабиров Фарит Ахатович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр МЗ РТ»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский институт (1973 г.). Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
1973 — 1980 гг. — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник ЦНИЛ КГМИ.
1981 — 1988 гг. — ассистент кафедры неврологии КГМИ.
1988 — 1997 гг. — ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией института травматологии и ортопедии.
1997 г. — заведующий кафедрой неврологии и мануальной терапии КГМА, руководитель Республиканского клинико-диагностического центра по демиелинизирующим заболеваниям, главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр» МЗ РТ.
Доктор медицинских наук, профессор, академик Евроазиатской медицинской академии.
Заслуженный врач Российской Федерации (2009 г.).
Заслуженный деятель науки РТ (2002 г.).
Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.
Автор свыше 230 печатных работ, из них 9 монографий, 30 методических рекомендаций и 4 учебных пособия.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Ватутина, 13
- Телефон: +7(843) 278-27-66
- Email: rkbvl@i-set.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018