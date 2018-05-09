Тураев Рамиль Габдельхакович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ»
Образование:
Окончил стоматологический факультет Казанского государственного медицинского университета (1984 г.), ординатуру Казанской государственной медицинской академии (1988 г.).
Трудовая деятельность:
1974 — 1976 гг. — санитар-фельдшер, Елабужская больница.
1976 — 1978 гг. — служба в рядах советской армии.
1979 — 1983 гг. — фельдшер станции скорой медицинской помощи г. Казань.
1984 — 1985 гг. — врач-стоматолог (интерн) Республиканской стоматологической поликлиники МЗ Чувашской АССР.
1985 — 1986 гг. — врач-стоматолог ортопед Республиканской стоматологической поликлиники МЗ Чувашской АССР.
1988 — 1992 гг. — врач-стоматолог Республиканской клинической больницы № 2 МЗ РТ.
1992 — 1995 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения администрации г. Казань по общим вопросам.
1995 — 1999 гг. — генеральный директор ТБК г. Казань.
1999 — 2005 гг. — первый заместитель начальника управления здравоохранения г. Казань, генеральный директор ТБК.
2005 — 2006 гг. — директор государственного учреждения «Фонд ОМС РТ № 1 по г. Казань».
2006 2007 гг. — главный врач МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
2007 — 2008 гг. — министр здравоохранения Амурской области.
2008 — 2009 гг. — доцент кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение» Амурской Государственной медицинской академии.
2010 — 2011 гг. — заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ РСПК МЗ РТ.
С 2011 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140, г. Казань, Проспект Победы, 85
- Телефон: +7(843) 237-90-02
- Email: Ramil.Turaev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018