Фахрутдинов Ильдар Азатович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»
Образование:
Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института (1991 г.).
Трудовая деятельность:
С 1985 по 1987 гг. — служба в рядах Вооруженных Сил СССР.
С 1994 по 1995 гг. — врач-хирург стационара Алексеевской ЦРБ.
С 1995 по 1998 гг. — заместитель главного врача по лечебной части Алексеевской ЦРБ.
С 1998 по 1999 гг. — главный врач Апастовской ЦРБ.
С мая 1999 г. — главный врач Алексеевской центральной районной больницы.
Отличник здравоохранения РФ (2000 г.).
Заслуженный врач РТ (2004 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422900, пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, 85
- Телефон: +7(84341) 2-54-33
- Email: Crb.Aleks@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018