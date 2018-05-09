Список персон

Смирнов Алексей Олегович

Медицина
Смирнов Алексей Олегович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница»

Образование:

Окончил медико-профилактический факультет Казанского государственного медицинского университета.

Трудовая деятельность:

2001 — 2007 гг. — медбрат ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ РТ».
2007 — 2008 гг. — заместитель главного врача по общим вопросам МУЗ «Центр восстановительного лечения детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями».
2008 — 2009 гг. — начальник отдела здравоохранения Ново-Савиновского района управления здравоохранения исполкома г. Казани.
2009 — 2012 гг. — заместитель главного врача по организационно-методической работе МУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казань.
2012 — 2013 гг. — начальник отдела, заместитель директора департамента медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения АНО «Исполнительная дирекция „Казань 2013“.

С июня 2016 г. — главный врач ГАУЗ „Верхнеуслонская центральная районная больница“.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Верхний Услон
  • Адрес: 422570, с. Верхний Услон, ул. Медгородок, 21
  • Телефон: +7(84379) 2-11-35
  • Email: Aleksey.Smirnov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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