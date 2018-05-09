Тимерзянов Марат Исмагилович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» (2000 г.), ординатуру КГМУ по специальности «профпатология» (2002 г.), КГМУ «менеджмент в системе здравоохранения» (2011 г.).
Трудовая деятельность:
1997 — 2000 гг. — медбрат неврологического отделения городской больницы № 3 г. Казани.
2000 — 2005 гг. — врач-терапевт городской больницы № 12 г. Казани.
2002 — 2005 гг. — начальник организационно-методического отдела консультативно-диагностического центра КГМУ.
2002 г. — ассистент кафедры эпидемиологии КГМУ.
2005 — 2009 гг. — заместитель начальника медицинского отдела ГУФСИН России по РТ, начальник ЦГСЭН ГУФСИН России по РТ, начальник центра медицинской и социальной реабилитации ГУФСИН России по РТ.
2009 — 2010 гг. — заместитель главного врача госпиталя ветеранов войн.
2010 2012 гг. — директор ДРКБ МЗ РТ.
2012 — 2013 гг. — начальник УМ и ТК при МЗ РТ.
2013 — 2014 гг. — начальник медицинского отдела УФСИН России по РТ.
С 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 31 а
- Телефон: +7(843) 273-91-45
- Email: Marat.Timerzyanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018