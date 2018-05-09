Список персон

Самерханов Рустем Абрарович

Медицина
Самерханов Рустем Абрарович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Буинская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский институт (1989 г.).

Трудовая деятельность:

1990 — 1993 гг. — врач анестезиолог-реаниматолог Буинской ЦРБ.
1993 — 1995 гг. — заведующий отделением анестезиологии и реанимации Буинской ЦРБ.
1995 — 2001 гг. — заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Буинской ЦРБ.
2001 — 2003 гг. — заместитель отдела здравоохранения Буинского района и города Буинска.
2003 — 2005 гг. — начальник отдела здравоохранения Буинского района, главный врач Буинской ЦРБ (по совмещению).

С июля 2005 г. — главный врач ГАУЗ «Буинская центральная районная больница».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Буинск
  • Адрес: 422430, г. Буинск, ул. Ефремова, 137
  • Телефон: +7(84374) 3-21-62
  • Email: Rustem.Samerhanov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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