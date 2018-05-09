Список персон

Самохвалов Егор Игоревич

Медицина
Самохвалов Егор Игоревич

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Спасская центральная районная больница»

Окончил Казанский государственный медицинский университет (2000 г.), прошел интернатуру в хирургическом отделении Республиканской клинической больницы.

С 2001 по 2005 гг. — хирург, анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением хирургии Спасской ЦРБ.

С 2005 г. — главный врач Спасской центральной районной больницы.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422840, г. Болгар, ул. Горького, 19
  • Телефон: +7(84347) 3-04-21
  • Email: Egor.Samohvalov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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