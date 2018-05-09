Самохвалов Егор Игоревич
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Спасская центральная районная больница»
Окончил Казанский государственный медицинский университет (2000 г.), прошел интернатуру в хирургическом отделении Республиканской клинической больницы.
С 2001 по 2005 гг. — хирург, анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением хирургии Спасской ЦРБ.
С 2005 г. — главный врач Спасской центральной районной больницы.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422840, г. Болгар, ул. Горького, 19
- Телефон: +7(84347) 3-04-21
- Email: Egor.Samohvalov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018