Сагдеев Айдар Рустэмович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» (1995 г.), ординатуру в Научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» (1997 г.).

Трудовая деятельность:

1992 — 1997 гг. — сотрудник Республиканской клинической больницы.

1997 — 1999 гг. — научный сотрудник группы лазеротерапии в научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ртопедия».

1999 — 2001 гг. — научный сотрудник группы эндопротезирования в научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия».

2001 — 2003 гг. — главный врач научно-исследовательского центра Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия».

2003 — 2004 гг. — заместитель главного врача в РКБ № 4.

2004 — 2005 гг. — заместителя начальника отдела здравоохранения Зеленодольского района и Зеленодольска Минздрава РТ.

2005 — 2009 гг. — главный врач клиники «Научно-исследовательский центр Татарстана „Восстановительная травматология и ортопедия“ ГУЗ „РКБ МЗ РТ“.

2009 — 2012 гг. — заведующий травматологическим отделением консультативной поликлиники РКБ.

С 2012 по 2017 гг. — главный врач негосударственного учреждения здравоохранения „Отделенческая клиническая больница на станции Казань ОАО “РЖД».



С мая 2017 г. — главный врача ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница».

Дата последнего обновления: