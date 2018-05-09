Садыкова Римма Саиповна
Общая информация
Руководитель Республиканского центра медицинской профилактики
Образование:
Окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1989 г.).
Трудовая деятельность:
1989 — 1990 гг. — врач-интерн родильного отделения Республиканской клинической больницы.
1990 — 1997гг. — врач акушер-гинеколог родильного отделения Республиканской клинической больницы.
1997 — 2010 гг. — заведующая клинико-экспертного отделения, врач акушер-гинеколог Республиканской клинической больницы.
С сентября 2010 г. — главный врач ГМУ «Республиканский центр медицинской профилактики» МЗ РТ.
Награждена медалью «В память 1000-летия Казани», почетной грамотой министерства здравоохранения РТ.
Врач высшей категории. Главный специалист по профилактической медицине, лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021 г. Казань, ул. Сары Садыковой, 16
- Телефон: +7(843) 278-96-11
- Email: Rimma.Sadykova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018