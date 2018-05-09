Рахимова Венера Рашидовна

Общая информация

Руководитель управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ

Образование:

Окончила Актюбинский медицинский институт, по специальности «лечебное дело»(1997 г.).

Трудовая деятельность:

С 1998 по 2004 гг. — врач-терапевт участковый МУП «НГМБ № 3».

С 2004 по 2006 гг. — врач общей практики терапевтического отделения № 2 поликлиники № 2 МУП «НГМБ № 3».

С 2006 по 2009 гг. — заведующая отделением № 2 поликлиники № 2 МУП «НГМБ № 3».

С 2009 по 2014 гг. — заведующая поликлиникой № 2 ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница».

С 2014 по 2015 гг. — заместитель главного врача по поликлинической работе ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница».



С 2015 г. — руководитель управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району министерства здравоохранения Республики Татарстан.

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